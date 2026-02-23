الذهب "يشتعل" في بغداد.. قفزة ترفع سعر المثقال فوق حاجز المليون و100 ألف دينار

مؤشرات سوق الجملة (شارع النهر):الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي): سجل سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.104 مليون دينار، وسعر الشراء 1.100 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن سعر أمس الذي كان 1.085 مليون دينار.الذهب العراقي: سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.074 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.070 مليون دينار.أسعار التجزئة في محال الصاغة:شهدت محال الصاغة تفاوتاً في أسعار البيع المباشر للمواطنين نتيجة إضافة "المصنعية"، وجاءت كالتالي:المثقال الأجنبي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 1.105 مليون و 1.115 مليون دينار.المثقال العراقي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 1.075 مليون و 1.085 مليون دينار.