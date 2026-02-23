الصفحة الرئيسية
فيديوهات
الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف
المزيد
الذهب "يشتعل" في بغداد.. قفزة ترفع سعر المثقال فوق حاجز المليون و100 ألف دينار
اقتصاد
2026-02-23 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
- اقتصاد
شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي ارتفاعاً لافتاً في تداولات صباح اليوم الاثنين بأسواق العاصمة
بغداد
، حيث سجل
المعدن
الأصفر مستويات قياسية جديدة مدفوعاً بزيادة الطلب وتقلبات السوق، محققاً فارقاً سعرياً كبيراً عن إغلاق يوم أمس الأحد.
مؤشرات سوق الجملة (شارع النهر):
الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي): سجل سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.104 مليون دينار، وسعر الشراء 1.100 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ عن سعر أمس الذي كان 1.085 مليون دينار.
الذهب العراقي: سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 مبلغ 1.074 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.070 مليون دينار.
أسعار التجزئة في محال الصاغة:
شهدت محال الصاغة تفاوتاً في أسعار البيع المباشر للمواطنين نتيجة إضافة "المصنعية"، وجاءت كالتالي:
المثقال الأجنبي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 1.105 مليون و 1.115 مليون دينار.
المثقال العراقي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 1.075 مليون و 1.085 مليون دينار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
سوق الذهب في العراق: لماذا يلامس المثقال حاجز الـ900 ألف وما علاقة "هندسة الدولار"؟
05:05 | 2025-12-24
المثقال يتجاوز المليون و50 ألفاً.. قفزة جديدة بأسعار الذهب في أسواق بغداد
04:36 | 2026-02-09
الذهب يقترب من المليون دينار عراقي للمثقال الواحد
04:50 | 2025-12-23
الذهب يتراجع في بغداد.. سعر المثقال عيار 21 يسجل 945 ألف دينار
04:47 | 2026-01-18
الذهب "يشتعل" في بغداد
قفزة ترفع سعر المثقال فوق حاجز المليون و100 ألف دينار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شارع النهر
السومرية
العراق
الخليج
المعدن
بغداد
