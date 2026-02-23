الصين تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

جاء الطلب الصيني بعد إبطال الأمريكية قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى ، مشيرة إلى أنها تقيّم تبعات القرار القضائي.وأعلنت في بيان "أخذنا علما بقرار المحكمة العليا للولايات المتحدة حول الرسوم ونجري حاليا تقييما شاملا لمضمونه وتأثيره".وحذرت الوزارة "أخذنا علما أيضا بأن تخطط حاليا لاتخاذ تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية للحفاظ على زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ستواصل إيلاء اهتمام بالغ لهذا الأمر وحمايةمصالحها بحزم".وتابع البيان "تحضّ الصين الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين".واستُهدفت الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم والشريك التجاري الأساسي للولايات المتحدة، بصورة خاصة بالسياسة الجمركية المتشددة التي يعتمدها منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025.ودارت حرب تجارية حقيقية بين البلدين على مدى أشهر كانت لها ارتدادات على باقي دول العالم، على وقع الرسوم الجمركية المتبادلة والقيود المختلفة، قبل أن يتفق ترامب ونظيره الصيني في أكتوبر/تشرين الأول على هدنة يعتبرها الخبراء هشة.