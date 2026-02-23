بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”

وقال في تدوينة على منصة "اكس"، "اليوم يمثل علامة فارقة لشعب ولشركة إحدى أبرز شركات الطاقة الأميركية".واضاف "التزام شيفرون بإدارة حقل يُساهم بنحو 12% من إنتاج النفط العراقي يظهر ثقةً في استقرار العراق وإمكاناته".ولفت الى ان "الاستثمارات الأميركية في العراق تتيح فرصاً جديدة للنمو من خلال خلق فرص عمل وتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء مستقبل مزدهر للجميع".