اسعار النفط "متوترة".. ارتفاع وانخفاض باللحظات بتذبذب "مؤشر الحرب"

وتراجعت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو تموز عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من واحد بالمئة.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.20 دولار للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس آب.وقال المحلل لدى إيه.إن.زد في تقرير بحثي "ظلت أسواق النفط متوترة مع استئناف المحادثات بين وإيران هذا الأسبوع... وأثر التوتر التجاري المتجدد أيضا على المعنويات".