تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً امام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 154000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153150 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153100 دينار مقابل 100 دولار. سعر البيع: 154000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153150 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 153100 دينار مقابل 100 دولار.