برنت فوق الـ 71 دولارا.. اسعار النفط قرب اعلى مستوياتها في 7 اشهر

وصعدت 45 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 0.64 بالمئة أو 42 سنتا إلى 66.05 دولار.وبلغت أسعار يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من أغسطس آب، بحسب رويترز.وعموما حامت أسعار الخامين قرب تلك المستويات مع تعزيز الوجود العسكري الامريكي في الشرق الاوسط لاجبار على اتفاق نووي جديد، وسط مخاوف من ان اندلاع أي صراع من شأنه تعطيل الإمدادات من ، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في ابوك ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات غدا الخميس في جنيف.