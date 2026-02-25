الصفحة الرئيسية
مبابي يثير قلق ريال مدريد قبيل موقعة بنفيكا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557039-639076010438759934.jpg
تعيين المهن الصحية في النفط وقانون لـ"الامن المعيشي".. البرلمان يفكر بتشريع 50 قانونا
اقتصاد
2026-02-25 | 02:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
644 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
استعرض عدد من اعضاء
مجلس النواب
، اليوم الاربعاء، القوانين المهمة المؤجلة والتي سيتعامل معها البرلمان كاولوية لاقرارها في الاشهر المقبلة، فيما اقترح بعض النواب تشريع قوانين تتيح تعيين اكبر عدد ممكن من
الخريجين
على النفقات الخاصة للشركات والوزارات الرابحة، من بينها تعيين ذوي المهن الصحية في
وزارة النفط
.
وقالت النائب
أسماء العاني
، إن "هناك العديد من القوانين المهمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل
وزارة المالية
، فضلاً عن إتاحة أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية وفي مقدمتها قانون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وإلزام بعض الوزارات بتعيين ذوي المهن الصحية على موازناتها الخاصة كوزارتي النفط والداخلية".
وأضافت، أن "هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص أوسع لتعيين
الخريجين
من التخصصات الطبية والكادر الوسطي المشمول بقانون التدرج الطبي"، مؤكدة أن "لجنة نيابية شكلت لمناقشة آلية جديدة للتعيين تضمن حقوق الطلبة الدارسين في الكليات والمجموعة الطبية، بما يحقق العدالة ويمنع ضياع حقوقهم الوظيفية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشارت
العاني
، إلى "وجود قوانين أخرى مهمة من بينها تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية"، مبينة أن "هذه التشريعات مطروحة أمام اللجان القانونية المختصة والعمل مستمر لإجراء التعديلات اللازمة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها وتخدم المجتمع بشكل فعّال خلال الدورة الحالية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويقول النائب
سعد نعيم
العوادي
، ان "
المحكمة الاتحادية
سبق أن أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستوجب من البرلمان معالجة هذه الملفات تشريعياً"، مشيراً إلى "أهمية إقرار قانون التقاعد العسكري لما له من تأثير مباشر في رواتب منتسبي القوات الأمنية، فضلاً عن
قانون الأمن
المعيشي للطبقات الفقيرة وقانون التعرفة
الجمركية
وقانون النفط والغاز الذي لم يُقرّ منذ ثلاث دورات برلمانية".
وأضاف، أن "من بين القوانين التي يعمل المجلس على إقرارها أيضاً قانون
الحشد الشعبي
إلى جانب 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة وبعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، ستشهد زخماً تشريعياً واستكمالاً لعمل اللجان النيابية بما يحقق تطلعات المواطنين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
تحرك نيابي لتعيين خريجي الكليات الطبية والمهن الصحية
01:28 | 2026-01-21
رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه
12:02 | 2025-12-30
مجلس النواب يُصوت على توصيات معالجة أوضاع "ذوي المهن الطبية والصحية"
05:57 | 2026-02-15
توجه برلماني لـ"قانون طارئ" يتعلق بتوفير الرواتب
00:50 | 2026-02-24
البرلمان
مجلس النواب
قوانين
المحكمة الاتحادية
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
وزارة المالية
أسماء العاني
الحشد الشعبي
قانون الأمن
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
اقتصاد
28.05%
07:45 | 2026-02-23
بعد اتفاق نفطي عراقي مع "شيفرون".. واشنطن تصف اليوم بـ”العلامة الفارقة”
07:45 | 2026-02-23
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
سياسة
25.34%
11:51 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
24.24%
13:46 | 2026-02-23
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
13:46 | 2026-02-23
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
محليات
22.37%
01:13 | 2026-02-24
قرار رسمي يخص البناء في المناطق الزراعية
01:13 | 2026-02-24
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:57 | 2026-02-25
برنت فوق الـ 71 دولارا.. اسعار النفط قرب اعلى مستوياتها في 7 اشهر
00:51 | 2026-02-25
تحليق مستمر للدولار.. البورصة المحلية تواصل الاشتعال
08:24 | 2026-02-24
ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار
03:32 | 2026-02-24
اقل اشتراك اصبح 47 الف دينار.. ضريبة الانترنت تدخل حيز التنفيذ وتوجيه للشركات بفرضها "على المواطن مباشرة"
01:46 | 2026-02-24
توجه برلماني لـ"قانون طارئ" يتعلق بتوفير الرواتب
00:50 | 2026-02-24
