استقرار بأسعار الذهب في أسواق بغداد

وسجلت أسعار الأصفر في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب (الخليجي والتركي والأوروبي) عند 1.120 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.116 مليون دينار.أما الذهب العراقي (عيار 21)، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد نحو 1.090 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.086 مليون دينار.وفي محال الصاغة (التجزئة)، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.120 مليون و1.130 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 1.090 مليون و1.100 مليون دينار.