ارتفاع قياسي.. الدولار يلامس الـ155 الفا

نيوز- اقتصادي

تشهد اسعار صرف الدولار امام الدينار، ارتفاعا في اسعار لتلامس الـ155 الفا لكل 100 دولار.

سعر البيع 154250 دينارا مقابل 100 دولار.

سعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.

وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.