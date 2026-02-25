تحالف أوبك+ يدرس رفع الإنتاج 137 ألف برميل يومياً في نيسان

وتأتي الخطوة المحتملة في ظل الاستعداد لذروة الطلب الصيفي، بينما تسهم التوترات بين وإيران، العضو في منظمة ، في دعم أسعار الخام.ومن شأن استئناف زيادة الإنتاج أن يتيح للسعودية ودول أخرى مثل الإمارات استعادة حصص سوقية، في وقت يواجه فيه بعض أعضاء التحالف، بينهم وإيران، عقوبات غربية، فيما يواصل إنتاج قازاخستان التعافي من انتكاسات سابقة.ومن المقرر أن يعقد ممثلو ثماني دول في التحالف—هي وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان—اجتماعاً في الأول من مارس/آذار لبحث سياسة الإنتاج للفترة المقبلة.وبحسب مصدرين، فعّلت السعودية خطة قصيرة الأمد لزيادة الإنتاج والصادرات تحسباً لاحتمال توجيه ضربة أميركية لإيران قد تؤدي إلى تعطّل تدفقات النفط من الشرق الأوسط.