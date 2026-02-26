عالميا.. اسعار النفط تواصل الارتفاع مع مخاوف فشل المفاوضات الامريكية- الإيرانية







نيوز- اقتصاد



ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، إذ عكف المستثمرون على تقييم ما إذا كانت المحادثات بين وإيران يمكن أن تحول دون نشوب صراع عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات، غير أن زيادة مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب.





وسجلت عقود الآجلة 71.12 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتاً بما يعادل 0.3% بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 23 سنتاً أو 0.4% إلى 65.65 دولار. وسجلت عقود الآجلة 71.12 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتاً بما يعادل 0.3% بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 23 سنتاً أو 0.4% إلى 65.65 دولار.