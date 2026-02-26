مع نهاية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.090 مليون، وبلغ سعر 1.085 مليون دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة بين 1.120 و1.130 مليون دينار للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايدحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.