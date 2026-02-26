هيمنة القوى الكبرى والصراعات.. الافلاس يغزو العالم والدين يصل لـ 348 ترليون دولار

وذكر تقرير "مراقب الدين العالمي" الصادر في شباط 2026، وتابعته (واع)، أن "مخزون الديون العالمي أضافنحو 29 تريليون دولار في عام واحد فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الحراك المالي لم يعد مرتبطاً بتبعات جائحة ، بل بمحركات استراتيجية تتصدرها الاستثمارات الهائلة في وخطط تعزيز والدفاع، لا سيما في أوروبا".هيمنة القوى الكبرىوأوضح التقرير أن " تتصدر هذا التوجه، حيث قفز دينها الحكومي ليصل إلى 122.8% من الناتج المحلي الإجمالي"، مبيناً أن " وبكين ومنطقة اليورو ساهمت بنحو 75% من إجمالي الزيادة في الديون الحكومية العالمية".وأضاف أن "قطاع الشركات غير المالية شهد سباق تسلح تقني في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع ديونه إلى 77.4%، بينما استقرت ديون الأسر والقطاع المالي عند مستويات 71.7% و74.1% على التوالي".المشهد الآسيوي والخليجيوعلى الصعيد الآسيوي، أشار التقرير إلى أن "الدين الحكومي في اقترب من 96.8%، فيما سجلت شركاتها مديونية عالية بلغت 138.1%"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن " لا تزال تتصدر القائمة التاريخية للديون السيادية بنسبة بلغت 199.3%".وعن منطقة الشرق الأوسط، رصد التقرير "تبايناً في المراكز المالية، حيث وصل دين الحكومي إلى 28.3%، وبرزت بأقل نسبة دين سيادي في المنطقة بواقع 7.3%، في حين سجلت مديونية سيادية بلغت 142.5%".تحديات الأسواق الناشئةوحذر من أن "عام 2026 سيكون عام الاختبار الصعب للأسواق الناشئة والنامية، حيث تواجه احتياجات إعادة تمويل قياسية تتجاوز 9 تريليونات دولار"، مستعرضاً نسب مديونية مرتفعة في دول مثل (79.4%)، والأرجنتين (75.8%)، ومصر (74.8%).وخلص التقرير إلى أن "الاستقرار المالي العالمي يبقى رهناً بالقدرة على الموازنة بين طموحات النمو وأعباء الديون، وسط استمرار الطلب على صفقات المتاجرة بالفائدة كمتنفس مؤقت لهذه الأسواق".