قفزة جديدة بأسعار النفط.. 72 دولاراً للبرميل

وسجل مزيج 72.18 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 70.69 دولاراً.وبلغ سعر الخام الأمريكي 66.82 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 65.42 دولاراً.