تذبذب تصريحات المفاوضات يتلاعب باسعار النفط.. انخفاض بنسبة "نصف بالمئة"

وانخفضت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70.47 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 64.92 دولار، وخلال الأسبوع، يتجه لتسجيل انخفاض 1.8 بالمئة، فيما يتجه غرب تكساس الوسيط لتراجع بنحو 2.2 بالمئة، وهو ما يمحو بعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق، بحسب رويترز.وعقدت وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس لتسوية نزاعهما الطويل الأمد بشأن برنامج النووي لتجنب نشوب صراع بعد أن أمر الرئيس الأمريكي بتعزيز التواجد العسكري في المنطقة، وخلال المحادثات، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى توقف المحادثات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب لليورانيوم، فضلا عن مطالبتها بتسليم كل اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة إلى الولايات المتحدة، غير أن الأسعار تراجعت بعد أن قالت التي تقوم بدور الوساطة إن الجانبين أحرزا تقدما في محادثاتهما.