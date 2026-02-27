الرافدين يصل لنحو 71 ملياراً من دفعات الريادة لدعم المشاريع

وذكر بيان للمصرف، اليوم الجمعة، أنه "أطلق الدفعة السابعة والخمسين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 1,000,000,000 مليار دينار عراقي، وبعدد 83 مستفيداً".وأضاف أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن "، مبيناً أن "عدد القيود الممولة بلغ 5549 مستفيداً، فيما بلغت القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن 70,941,000,000 مليار دينار، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".