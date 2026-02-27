النفيس الاصفر يقترب من ذروة شهرية بدعم من التوترات

وفقا لوكالة رويترز، تلقى النفيس دعما إضافيا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 5230.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 30 يناير/كانون الثاني. وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 7.6% حتى الآن خلال شهر فبراير/شباط.كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1% لتصل إلى 5247.90 دولار.وقال كبير خبراء السوق لدى «بلو لاين فيوتشرز»، فيليب ستريبل: «هناك قدر كبير من التوتر المحيط بالأوضاع الجيوسياسية، فكل المؤشرات تشير إلى احتمال كبير لتنفيذ عملية عسكرية خلال مطلع الأسبوع، وهو ما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة والتوجه نحو الملاذات الآمنة».وأفادت سلطنة عُمان، التي تتوسط في المحادثات، بأن وإيران أحرزتا تقدمًا الخميس بشأن برنامج النووي، إلا أن ساعات من المفاوضات انتهت دون تحقيق انفراجة حاسمة قد تحول دون شن هجمات أمريكية محتملة، في ظل حشد عسكري كبير.وفي السياق ذاته، سمحت في للموظفين غير الضروريين وعائلاتهم بمغادرة ، مُرجعة القرار إلى المخاطر الأمنية.وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات اليوم، مما خفّض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.وأشار ستريبل إلى أن المستوى المستهدف التالي لسعر الذهب قد يبلغ 5450 دولارًا، مع وجود مستوى دعم رئيسي قرب 5120 دولارًا.وأظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى احتمال تسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة.وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تُسعّر احتمالًا بنحو 42% لقيام (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.8% إلى 92.60 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب شهرية تبلغ 9.7%.كما صعد البلاتين بنسبة 3.4% إلى 2350.34 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1775.31 دولار، ويتجه المعدنان أيضا إلى تسجيل مكاسب شهرية.