بورصة بغداد "تتنفس" بعد صباح ملتهب.. تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار ظهيرة الأحد

تحديث البورصات الرئيسية (الكفاح والحارثية)سجلت منصات التداول في البورصتين المركزيتين تراجعاً ملموساً في الأرقام:سعر الظهيرة: 155,200 دينار لكل 100 دولار.سعر الصباح: 157,000 دينار لكل 100 دولار.فارق الانخفاض: 1,800 دينار في غضون ساعات قليلة.الأسعار في محال الصيرفة (البيع والشراء)انعكس تراجع البورصة على المكاتب المحلية في الأسواق البغدادية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 155,750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار.