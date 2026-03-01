"أوبك+" يوافق على زيادة إنتاج النفط بـ 206 آلاف برميل يومياً بدءاً من نيسان

القرار جاء خلال اجتماع افتراضي اليوم للاعبين الرئيسيين في "أوبك+"، وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، لمراجعة أوضاع الأسواق العالمية والتوقعات المستقبلية، وفق بيان صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).التحالف النفطي أكد في بيانه اليوم على أنه في ضوء توقعات اقتصادية عالمية مستقرة، وأساسيات السوق الصحية حالياً، كما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني استئناف الإلغاء التدريجي لـ1.65 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً.