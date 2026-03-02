قفزة باسعار النفط في اول تداول سوقي بعد اندلاع الحرب

وارتفعت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2025، في أول تداول للعقود الآجلة بعد هجوم وإسرائيل على ، وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 4.66 دولار، أو 6.95 بالمئة، إلى 71.68 دولار للبرميل بعدما لامس 75.33 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2025.وشنت موجة جديدة من الضربات على أمس الأحد، وردت إيران بمزيد من الصواريخ، بعد يوم من استشهاد ، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.وأفادت مصادر بقطاع الشحن ومسؤولون أمس بأن صواريخ أصابت ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط وقتلت أحد البحارة، وقالت إيران إنها أغلقت الملاحة عبر ، مما دفع حكومات آسيوية ومصافي تكرير إلى تقييم مخزوناتها من الخام.وقال ، المحلل في إيه.إن.زد، في مذكرة "مع تطور الإجراءات الانتقامية الآن إلى هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، زادت التهديدات على إمدادات النفط بشكل كبير، ويتوقع محللو سيتي أن يتداول بين 80 و90 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وسط الصراع المستمر، بحسب رويترز.