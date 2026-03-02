اكبر شلل منذ كورونا.. الغاء اكثر من 7 الاف رحلة جوية بالشرق الاوسط خلال 3 ايام

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فان مئات الآلاف من المسافرين لا يزالون عالقين، مع إغلاق محاور جوية رئيسية في الشرق الأوسط وسط تداعيات الضربات الأمريكية الإسرائيلية على ، كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية الأخرى اليوم الاثنين، مما أدى إلى تفاقم الاضطرابات في السفر الجوي العالمي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ، مع وجود مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالفعل.وأُغلقت المطارات الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك - أكثر ازدحاماً في العالم - لليوم الثالث على التوالي وسط صدمة حادة في قطاع الطيران منذ أن شلّت جائحة كوفيد-19 هذا القطاع، وتم إلغاء الرحلات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى تعطيل آلاف الخدمات حتى الآن، حيث واصلت شركات الطيران الدولية تعليق خدماتها.في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، تم إلغاء 1239 رحلة جوية، وقد ألغت كل من ، ومقرها دبي؛ والاتحاد للطيران، ومقرها ؛ والخطوط الجوية القطرية ، ومقرها ؛ مئات الرحلات مجتمعة، كما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها في جميع أنحاء المنطقة. كما ألغت رحلاتها يوم الأحد المغادرة من ومومباي وأمريتسار إلى مدن رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.وبحسب الغارديان فانه تم إلغاء ما يقرب من 2800 رحلة جوية يوم السبت، و 3156 رحلة جوية يوم الأحد.