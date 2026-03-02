الدولار في بغداد يتخذ مساراً تصاعدياً مع اشتداد الحرب الايرانية



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً امام الدينار، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداول.





سعر البيع: 155500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154650 ديناراً لكل 100 دولار

