وول ستريت تدق ناقوس الخطر: التصعيد مع إيران يهدد الأسواق ويدفع النفط والذهب للارتفاع

وتراجعت الأسهم الأميركية، فيما قفزت أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر ، وارتفع الذهب مع الإقبال على الملاذات الآمنة.ويرى خبراء في Deutsche Bank وRBC Capital Markets وBofA Securities وBarclays وRaymond James أن مخاطر الركود التضخمي ارتفعت، مع احتمال صعود إضافي لأسعار النفط يتراوح بين 10 و15 دولاراً للبرميل في السيناريو الأساسي، لكنهم يحذّرون من أن أي تعطّل واسع للإمدادات قد يدفع الأسواق إلى تقلبات أكبر.وفيما يستبعد بعض المحللين حرباً برية مباشرة، تبقى احتمالات إغلاق مضيق هرمز أو اتساع الضربات الإقليمية عاملاً حاسماً في اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.