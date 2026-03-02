الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.. ماذا عن العراق؟

وتعتمد استراتيجية الالتفاف على خط أنابيب شرق-غرب (EWP)، الذي ينقل النفط الخام لمسافة 1200 كم من مركز معالجة أبقيق إلى محطات التصدير في ينبع على الساحل الأحمر. وقد تم تعزيز قدرة الخط مؤخرا بتحديث قيمته 250 مليون دولار، مما زاد سعة الخط من 5 ملايين برميل يوميا إلى 7 ملايين برميل يوميا، مما يمنح مرونة لوجستية كبيرة.وقد عززت الإمارات أيضا طرق تصديرها بخط أنابيب النفط الخام (ADCOP) الذي يعمل منذ عام 2012، ينقل 1.5 مليون برميل يوميا إلى ، خارج . كما أن شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) تتقدم أيضا في مشروع خط أنابيب جديد بسعة 1.8 مليون برميل يوميا من محطة جبل الظنة إلى الفجيرة، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه في 2027، مما سيضاعف قدرة الإمارات البرية.وتمتلك أيضا بديلاً خاصا بها عبر خط أنابيب غوراه-جاسك، الذي أُطلق في 2021 لنقل النفط الخام من محافظة إلى خليج عُمان. ورغم أن سعة الخط النظرية تصل إلى مليون برميل يوميا، تشير التقارير إلى أنه لم يحقق عمليا سوى 350,000 برميل يوميا. ومع ذلك، قد يكون العثور على مشترين للنفط الإيراني أصعب في ظل الصراع المستمر.أما فيظل المنتج الرئيسي الأكثر عرضة للتأثر هيكليا، حيث يعتمد بشكل شبه كامل على محطات .وقد يوفر إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان إلى ، إلى جانب أنبوب parallel التابع لحكومة ، بديلاً نظريا بسعة 1.2 مليون برميل يوميا، رغم أنه يجب حل النزاعات السياسية والقانونية العالقة أولاً.وهذه الشبكات البرية تمتلك قدرة نظرية إجمالية تزيد عن 12 مليون برميل يوميا لكن تشغيلها بكامل طاقتها سيضع ضغطا هائلاً على موانئ البحر الأحمر (ينبع وجدة) وخليج عُمان (الفجيرة).