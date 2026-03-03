ارتفاع كبير باسعار الدولار

نيوز-اقتصاد

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155500 دينار مقابل 100 دولار

بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.