ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغاز لأول مرة منذ العام 2023

وفي التعاملات الصباحية ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر نيسان المقبل في (TTF) في هولندا إلى 700 دولار لكل ألف متر مكعب أو 54.46 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وقد تجاوزت الزيادة في الأسعار منذ بداية اليوم 20%.وجاء ذلك بعد إعلان شركة " للطاقة" توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجوم استهدف أكبر مجمع لإنتاج الغاز المسال في قطر.وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بعد وأستراليا، بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويا، وتسعى لتوسيعها إلى 142 مليون طن.