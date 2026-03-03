مع ارتفاع قياسي في الدولار.. الذهب ينخفض قليلا

نيوز- اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية وسط ارتفاع قياسي بأسعار الدولار.

وبلغ سعر الثقال الواحد للذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 1.160 مليون دينار، و1.170 مليون.

فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.130 مليون دينار و1.140 مليون دينار.

