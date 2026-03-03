الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين



اعلن ، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.



وذكر بيان للمصرف، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".



واضاف البيان انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".