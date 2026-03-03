امدادات منقوصة تفقد المنظومة طاقتها.. العراق يسعى لكميات اكبر من الغاز الايراني

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء للوكالة الرسمية وتابعته ،: إن "إمدادات الغاز الإيراني لا تزال مستمرة بواقع 6 ملايين متر مكعب فقط، وهي إمدادات منقوصة وما زالت تؤثر على عمل التوليد ومحطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً بانخفاض معدلات الغاز المستورد".وأضاف أن "الغاز المزود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى محطات الكهرباء يبلغ 6,000,000 متر مكعب، ونحرص على تشغيل الوحدات الحاكمة في بعض المحطات الرئيسية مثل محطة بسماية ومحطة ، لكن لا يزال الغاز الإيراني قليل الإمدادات ويؤثر على محطات الكهرباء، إذ إنه مستمر ولكن بجزئيات محدودة بسيطة جداً".وأشار موسى إلى أن "المنظومة لا تزال فاقدة لطاقة كبيرة تصل إلى قرابة 6000 إلى 6500 ميغاواط ما بين دورة بسيطة ومركبة"، مبيناً أن "الوزارة لديها تواصل مع شركة الغاز الإيرانية لإمكانية رفع معدلات الغاز، خصوصاً أن البلاد مقبلة على ذروة الأحمال الصيفية".