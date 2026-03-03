إغلاق هرمز يدفع العراق لقرار عاجل.. إيقاف الإنتاج بالكامل في حقل الرميلة

وجاء في الكتاب الصادر عن والموجّه إلى هيئة تشغيل حقل ، “نتيجة للأحداث السياسية الدولية البالغة الخطورة، وما ترتب عليها من إغلاق ، والذي أدى إلى ارتفاع الخزين في مستودعاتنا النفطية إلى مستويات حرجة، يرجى تقليص الإنتاج والضخ بمقدار (100%) من حقل الرميلة الجنوبي اعتباراً من الساعة 15:00 مساءً ليوم 2026/03/03”.ويُعد حقل الرميلة، الواقع في ، أحد أكبر الحقول النفطية في ومن بين الأكبر عالمياً، إذ يمثل ركناً أساسياً في معدلات الإنتاج والتصدير العراقية.