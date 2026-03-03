مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية



سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، تراجعا في أسواق وأربيل، مع اغلاق البورصة.





سعر البيع: 155750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154900 دينار لكل 100 دولار

