توقف انتاج الرميلة وكردستان من النفط يكلف العراق 128 مليون دولار يومياً

وقال المرصد في بيان إن "حقل ينتج نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، فيما تبلغ طاقة إنتاج حقول نحو 200 ألف برميل يوميا"، موضحا أن "إجمالي الإنتاج المتوقف يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً".وأضاف أن "الخسارة اليومية، وفق سعر 80 دولارًا للبرميل، تصل إلى قرابة 128 مليون دولار، متوقعًا اتساع نطاق التوقف ليشمل حقولًا أخرى في حال استمرار التصعيد".وأشار المرصد إلى أن "استمرار التوقف لأسبوع واحد قد يكلف العراقية قرابة 900 مليون دولار، فيما قد تتجاوز الخسائر 3.8 مليارات دولار خلال شهر واحد"، مبيناً "هذا يشكل ضغطا مباشراً على الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة تفوق 90% على الإيرادات النفطية، مما يزيد من مخاطر العجز المالي في حال طال أمد الأزمة".