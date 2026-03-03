توقف انتاج الرميلة وكردستان من النفط يكلف العراق 128 مليون دولار يومياً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557735-639081458190005175.jpg
توقف انتاج الرميلة وكردستان من النفط يكلف العراق 128 مليون دولار يومياً
اقتصاد
2026-03-03 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
أعلن مرصد إيكو عراق، أن
العراق
يخسر نحو 128 مليون دولار يوميًا بسبب توقف الإنتاج في حقل
الرميلة
النفطي وحقول
إقليم كردستان
على خلفية الحرب.
وقال المرصد في بيان إن "حقل
الرميلة
ينتج نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، فيما تبلغ طاقة إنتاج حقول
إقليم كردستان
نحو 200 ألف برميل يوميا"، موضحا أن "إجمالي الإنتاج المتوقف يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً".
وأضاف أن "الخسارة اليومية، وفق سعر 80 دولارًا للبرميل، تصل إلى قرابة 128 مليون دولار، متوقعًا اتساع نطاق التوقف ليشمل حقولًا أخرى في حال استمرار التصعيد".
وأشار المرصد إلى أن "استمرار التوقف لأسبوع واحد قد يكلف
الخزينة
العراقية قرابة 900 مليون دولار، فيما قد تتجاوز الخسائر 3.8 مليارات دولار خلال شهر واحد"، مبيناً "هذا يشكل ضغطا مباشراً على الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة تفوق 90% على الإيرادات النفطية، مما يزيد من مخاطر العجز المالي في حال طال أمد الأزمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
النفط تنهي جدل "أزمة البنزين": إنتاجنا 30 مليون لتر يومياً والمخزون يتجاوز الـ130 مليوناً
08:22 | 2026-02-08
"أوبك+" يوافق على زيادة إنتاج النفط بـ 206 آلاف برميل يومياً بدءاً من نيسان
10:10 | 2026-03-01
قطر توقف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب تعرض مرافقها التشغيلية لهجوم عسكري
06:59 | 2026-03-02
المخزون 135 مليوناً والانتاج اليومي 30 مليون لتر.. النفط: لا وجود لازمة بنزين
17:55 | 2026-02-07
نفط
العراق
إقليم كردستان
كردستان
الرميلة
الخزينة
رميلة
ليون
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في محافظة بغداد غدا
محليات
50.11%
13:00 | 2026-03-01
عطلة في محافظة بغداد غدا
13:00 | 2026-03-01
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
محليات
29.4%
08:38 | 2026-03-02
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
08:38 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
أمن
10.31%
01:52 | 2026-03-02
مقر خاتم الانبياء يقدم جردة حساب: اخرجنا قاعدة علي السالم عن الخدمة.. وابراهام لينكون هربت
01:52 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
أمن
10.18%
11:26 | 2026-03-02
سقوط طائرة في بغداد.. مصدر يكشف للسومرية طبيعتها
11:26 | 2026-03-02
المزيد
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
سوشيل رمضان
احترام الأديان، ابتكار طفلة، مستشفى بلا أطباء - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
اخترنا لك
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:35 | 2026-03-03
إغلاق هرمز يدفع العراق لقرار عاجل.. إيقاف الإنتاج بالكامل في حقل الرميلة
08:00 | 2026-03-03
امدادات منقوصة تفقد المنظومة طاقتها.. العراق يسعى لكميات اكبر من الغاز الايراني
07:33 | 2026-03-03
الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين
07:05 | 2026-03-03
مع ارتفاع قياسي في الدولار.. الذهب ينخفض قليلا
05:12 | 2026-03-03
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغاز لأول مرة منذ العام 2023
03:57 | 2026-03-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.