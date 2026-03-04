موجة ارتفاع جديدة تضرب سوق الطاقة… النفط فوق 82 دولارا

1.11 دولار، أو 1.4%، إلى 82.53 دولار للبرميل، بعد أن سجل أمس الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق منذ يناير/ كانون الثاني 2025.وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 79 سنتا، أو 1.1%، إلى 75.37 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى تسوية منذ يونيو/ حزيران.وشنت القوات الإسرائيلية والأميركية هجمات على أهداف في أنحاء أمس الثلاثاء، مما دفعها إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة تنتج أقل بقليل من ثلث إنتاج النفط العالمي.وقال مسؤولون لرويترز إن ، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير. وأضافوا أن البلاد قد تضطر إلى وقف إنتاجها البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في غضون أيام إذا لم تستأنف الصادرات.استهدفت إيران أيضا ناقلات النفط في ، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وظلت حركة المرور متوقفة فعليا لليوم الرابع على التوالي بعد أن هاجمت إيران خمس سفن.ومع ذلك، ساعدت تصريحات الرئيس الأميركي بأن البحرية الأميركية قد تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر في الحد من ارتفاع أسعار الخام.