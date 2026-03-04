ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا

نيوز- اقتصاد

تواصل اسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء، لتقترب من الـ 160 الفا لكل 100 دولار.

سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولا

ر.

وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.