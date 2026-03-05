مالية كردستان تعلن ايداع وتمويل رواتب شهر فبراير في حسابها المصرفي

و ذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بعد ظهر يوم الخميس (5 مارس 2026)، تم صرف مبلغ 274 مليار (962 مليون) دينار على أربع دفعات كجزء من تمويل رواتب شهر فبراير للمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والعاملين بعقود والسجناء السياسيين، وذلك من قبل فرع للبنك المركزي العراقي".وتابعت انه "من المتوقع إيداع كامل مبلغ الرواتب في حسابنا المصرفي مع استئناف العمل الرسمي يوم الأحد المقبل".واكملت: "ومع اكتمال مبالغ الرواتب سيتم الاعلان عن جدول رواتب الموظفين لشهر شباط لكي يتم توزيع الرواتب".