تراجع النفط في الأسواق العالمية وسط إعفاءات لمصافي التكرير الهندية ‌

وتراجعت 1.14 دولار أو 1.33 بالمئة إلى 84.27 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 79.55 ⁠دولارا.‎واتخذت هذه الخطوات لتهدئة وتعطيل محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط.‎وارتفع خاما وغرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 و21 بالمئة على الترتيب خلال جلسات التداول الأربع السابقة منذ بدء الحرب.‎وتوقع مسؤول كبير في أمس الخميس أن تعلن ‌ ⁠عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، بما في ذلك إجراءات محتملة تتعلق بسوق العقود الآجلة للنفط دون تقديم أي تفاصيل.‎وتمثل هذه الخطوة المحتملة محاولة غير مسبوقة من للتأثير على أسعار الطاقة عبر الأسواق المالية بدلا من الإمدادات ⁠النفطية الفعلية.‎وأكد محللون أن الارتفاع الأحدث في الأسعار يُعد طفيفا نسبيا مقارنة بصدمات سعرية أخرى، ولا سيما بعد الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 حين تجاوزت الأسعار 100 دولار ⁠للبرميل.