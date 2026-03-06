تصاعد الهجمات الصاروخية في المنطقة يحلق باسعار النفط بعيداً

وسجل سعر برميل صعوداً ليصل إلى 93.52 دولاراً، مقارنة بالإغلاق السابق الذي استقر عند 85.41 دولاراً.وفي سياق متصل، حقق الخام الأمريكي نمواً أكبر بنسبة بلغت نحو 12.5%، ليصل سعر البرميل إلى 91.20 دولاراً، بعد أن كان قد أغلق في الجلسة الماضية عند مستوى 81.01 دولاراً.