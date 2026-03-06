رغم زخم المحطات.. النفط: لا توجد ازمة بالمشتقات النفطية وغار الطبخ

وقال مدير عام المنتجات النفطية، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "جميع المستودعات التابعة للشركة في والمحافظات تضم خزيناً وفيراً من البنزين وزيت الغاز وكذلك غاز الطبخ يضمن استمرارية التجهيز دون انقطاع".وأضاف عبود، أن "معدلات الإنتاج وصلت إلى مستويات عالية تبلغ نحو 9000 طن من غاز الطبخ وهي كمية كبيرة جداً إذا ما قورنت بحجم الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك المحلي".وشهدت محطات تعبئة الغاز في مناطق متفرقة من بغداد ازدحاماً لافتاً وطوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون لساعات من أجل الحصول على أسطوانة غاز الطبخ.