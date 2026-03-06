إرسال 2000 طن من غاز الطبخ إلى كردستان يثير مخاوف من نقص مخزون البصرة

واشارت المصادر، للسومرية نيوز، الى "وجود ما يقارب 100 صهريج متوقفة قرب منصات التحميل التابعة للشركة في ، بانتظار تحميل نحو 2000 طن من الغاز السائل (غاز الطبخ)، ضمن حصة مخصصة لإرسالها إلى ، وذلك بموافقة في ".وبحسب المصادر، فإن عملية نقل هذه الكمية من الغاز تأتي في وقت يعتمد فيه جزء كبير من سكان على المخزون المحلي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ما يثير مخاوف من انعكاس ذلك على حجم الاحتياطي المتوفر داخل المحافظة.