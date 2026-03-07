واشنطن: سنعيد تدفق النفط إلى الأسواق عبر مضيق هرمز

نيوز- دولي

أكد الأمريكي ماركواين مولين، اليوم السبت، أن ستعيد تدفق النفط إلى الأسواق عبر .

وقال مولين: إن "ارتفاع أسعار الطاقة منعطف مؤقت وبعده ستنخفض الأسعار في العالم".

وأضاف: "سنوفر تأميناً للسفن وسنرافقها لعبور ما سيعيد تدفق النفط إلى الأسواق".