مرصد يطرح مقترحا لإنقاذ الاقتصاد العراقي

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "اعتماد بشكل شبه كامل على موانئ في جعل الاقتصاد العراقي عرضة لمخاطر جيوسياسية كبيرة، خصوصًا في مثل هذا الوقت بتعطل حركة الملاحة في نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة".وأوضح أن "فشل الحكومات في تنويع مصادر تصدير النفط كلف العراق ملايين الدولارات وأثر مباشرة على موازنة الدولة وقدرتها على تمويل الخدمات الأساسية"، لافتا إلى أن "مشروع “طريق الجديد” القائم على التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن ومصر، يوفر منفذا بديلاً لتصدير النفط".واوضح أن "مسار التصدير عبر خط أنابيب يمتد من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، ثم ينقل لاحقًا إلى سيدي كرير في للتخزين والتكرير والتصدير عبر البحر المتوسط"، لافتا إلى أن "المشروع لا يقتصر على تصدير النفط فحسب، بل يشكل منصة للتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والنقل، كما يقلل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على منفذ تصدير واحد".