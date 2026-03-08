تصدير النفط مستمر من العراق لكنه انخفض 60%.. الانتاج عند 1.3 مليون برميل يوميا فقط

وقال معاون المدير العامِّ للشركة لشؤون الحقول والتراخيص، كريم، إنَّ "موانئنا النفطيَّة في ، ومنها وميناء البصرة النفطيُّ، تعمل بشكلٍ طبيعيٍّ، ومعدّل التصدير يعتمد على توفر البواخر، بينما استقرَّ الإنتاج حاليّاً عند مليونٍ و(300) ألف برميل يوميّاً على وفق تعليمات الاتحاديَّة، بعد أنْ كان الإنتاج قبل التصعيد العسكريِّ في يبلغ (3) ملايين و(300) ألف برميلٍ يوميّاً".وأضاف كريم أنَّ "الشركة قادرةٌ على تحميل جميع البواخر النفطيَّة بالمعدّلات المحدَّدة وفي الأوقات كافة، وأنَّ تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن استثناء مرور البواخر العراقيَّة والصينيَّة عبر مياه الخليج ستُسهم في استمرار تصدير النفط للأسواق العالميَّة، شرط استقرار الموقف الإيرانيِّ بعد إعلان إغلاق ".وأشار إلى أنَّ "الهجوم بطائرتين مسيرتين على منطقة البرجسيَّة النفطيَّة البصرة استهدف مواقع لشركات التراخيص والخدمات اللوجستيَّة وأسفر عن أضرارٍ ماديَّةٍ في مخازن إحدى الشركات الأجنبيَّة، بينما لم تتعرَّض المنشآت النفطيَّة وحقول الإنتاج لأيِّ أضرارٍ مباشرةٍ".وأوضح كريم أنَّ "مغادرة خبراء شركات التراخيص الأجنبيَّة مثل إيني الإيطاليَّة وبي بي البريطانيَّة وشركات الخدمات اللوجستيَّة (كي بي آر، ، شلنبرجر) إلى مقرّاتٍ مؤقتةٍ في دولٍ خليجيَّةٍ لم تُوقفْ عملياتهم في حقول وغيرها، إذ يتمّ التواصل مع الفرق المحليَّة والأجنبيَّة عن بُعدٍ لضمان استمرار التشغيل والإنتاج"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وكان يصدر 3.5 مليون برميل يوميا، بواقع 3.3 مليون من الجنوب و200 الف من الشمال عبر الانابيب، ما يعني ان التصدير عبر الجنوب انخفض بنسبة 60%.