البورصة تتنفس.. انخفاض ملموس لأسعار صرف الدولار في بغداد

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية تراجعاً في مؤشراتها الصباحية، حيث استقر سعر الصرف عند 155,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس الماضي 156,400 دينار.أسعار الصرف في الأسواق المحلية (الصيرفات)انعكس هذا التراجع على محال الصيرفة والأسواق المحلية في ، حيث جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: استقر عند 156,250 ديناراً لكل 100 دولار.سعر الشراء: استقر عند 155,250 ديناراً لكل 100 دولار.