الذهب يتراجع في أسواق العاصمة.. انخفاض بأسعار "المثقال" مع افتتاح تداولات الأحد

بورصة " ": أسعار الجملةشهدت أسواق الجملة في شارع النهر تراجعاً في قيمة المثقال الواحد (5 غرامات)، حيث جاءت الأسعار كالتالي:الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي): استقر سعر البيع عند 1.124 مليون دينار، وسعر الشراء عند 1.120 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل أمس 1.130 مليون دينار.الذهب العراقي: سجل سعر البيع 1.094 مليون دينار، بينما بلغ سعر الشراء 1.090 مليون دينار.أسعار التجزئة في محال الصاغةتفاوتت أسعار البيع في محال الصاغة والأسواق المحلية (مع احتساب المصنعية)، وجاءت ضمن النطاقات التالية:مثقال الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح ما بين 1.125 مليون و 1.135 مليون دينار.مثقال الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح ما بين 1.095 مليون و 1.105 مليون دينار.