انخفاض ملحوظ في اسعار الدولار

نيوز- اقتصادي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد بعدما شهد ارتفاع صباح اليوم.

وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة 156000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.