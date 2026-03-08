توقع جديد يخص أسعار النفط: قد تتجاوز 100 دولار للبرميل

وحذرت مؤسسة "غولدمان ساكس" من أن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل في غضون أيام، وتصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول نهاية الشهر، في حال عدم إيجاد حل للاضطراب الشديد في تدفقات النفط الخام عبر .

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن صادرات النفط عبر طريق التجارة الحيوي الذي يربط أكبر منتجي النفط في العالم بالمشترين في السوق العالمية انخفضت أكثر مما توقعه في البداية بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع".



وتوقعت "غولدمان ساكس" أن "تنخفض تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى 15% من المستويات الطبيعية، لكن الحصار الإيراني الفعال على ناقلات النفط التي تمر عبر الممر المائي الضيق يعني أن 10% فقط من شحنات النفط التي عادة ما تعبر طريق التجارة تمكنت من المرور".



وجاء في مذكرة المؤسسة: "استنادا إلى البيانات الجديدة والتطورات وحجم الصدمة، نعتقد الآن أن أسعار النفط ستتجاوز على الأرجح 100 دولار الأسبوع المقبل إذا لم تظهر أي علامات على وجود حلول حتى ذلك الوقت".



وأضافت: "نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، وخاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمرت تدفقات مضيق هرمز فب الانخفاض طوال شهر مارس".



وارتفع سعر النفط الدولي لفترة وجيزة فوق 120 دولارا للبرميل في عام 2022 ووصل إلى مستويات قياسية بلغت 145 دولارا للبرميل في عام 2008، وفي كلتا الحالتين أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.



يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بقوة في تعاملات يوم الجمعة الماضي، ولامست عقود الخام العالمي مزيج " " مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.