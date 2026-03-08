الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558285-639085863662664425.jpg
توقع جديد يخص أسعار النفط: قد تتجاوز 100 دولار للبرميل
اقتصاد
2026-03-08 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
107 شوهد
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل خلال أيام في حال عدم إيجاد حل لوضع الإمدادات في تدفقات النفط الخام عبر
مضيق هرمز
.
وحذرت مؤسسة "غولدمان ساكس" من أن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل في غضون أيام، وتصل إلى 150 دولارا للبرميل بحلول نهاية الشهر، في حال عدم إيجاد حل للاضطراب الشديد في تدفقات النفط الخام عبر
مضيق هرمز
.
وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن صادرات النفط عبر طريق التجارة الحيوي الذي يربط أكبر منتجي النفط في العالم بالمشترين في السوق العالمية انخفضت أكثر مما توقعه
بنك الاستثمار الأمريكي
في البداية بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على
إيران
قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع".
وتوقعت "غولدمان ساكس" أن "تنخفض تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى 15% من المستويات الطبيعية، لكن الحصار الإيراني الفعال على ناقلات النفط التي تمر عبر الممر المائي الضيق يعني أن 10% فقط من شحنات النفط التي عادة ما تعبر طريق التجارة تمكنت من المرور".
وجاء في مذكرة المؤسسة: "استنادا إلى البيانات الجديدة والتطورات وحجم الصدمة، نعتقد الآن أن أسعار النفط ستتجاوز على الأرجح 100 دولار الأسبوع المقبل إذا لم تظهر أي علامات على وجود حلول حتى ذلك الوقت".
وأضافت: "نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، وخاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمرت تدفقات مضيق هرمز فب الانخفاض طوال شهر مارس".
وارتفع سعر النفط الدولي لفترة وجيزة فوق 120 دولارا للبرميل في عام 2022 ووصل إلى مستويات قياسية بلغت 145 دولارا للبرميل في عام 2008، وفي كلتا الحالتين أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بقوة في تعاملات يوم الجمعة الماضي، ولامست عقود الخام العالمي مزيج "
برنت
" مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
