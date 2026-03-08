رويترز: إنتاج النفط في العراق يتراجع 70 بالمئة

ونقلت رويترز عن المصادر قولها أن "هذا الانخفاض يأتي نتيجة عدم قدرة البلاد على تصدير النفط عبر في خضم الحرب المستمرة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى".وأكدت المصادر أن "إنتاج هذه الحقول كان يبلغ حوالي 4.3 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أن "الانخفاض الحاد يعكس تأثير النزاع على صادرات وقدرة البلاد على تلبية الطلب العالمي".وأشار محللون إلى أن "استمرار تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة اضطرابات الأسواق العالمية وأسعار الخام، في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط".