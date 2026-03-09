رواتب شهر تخرج باسبوعين.. 10 دولارات تفصل النفط عن تحطيم الرقم القياسي والعراق يراقب بحسرة

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة تخفيض بعض الدول المنتجة للنفط لانتاجها، وسط مخاوف من سيطرة الارباكات على سوق الامدادات نتيجة ازمة الحرب ومضيق هرمز، كما أدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.وارتفعت 24.96 دولار أو 27 بالمئة لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 25.72 دولار أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 دولار، بحسب رويترز، ان سعر ارتفع بنسبة 27 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمئة الأسبوع الماضي.ويراقب هذه الاسعار بحسرة كبيرة فبينما كان يعيش قبل الحرب ازمة اقتصادية حادة وصعوبات في توفير الرواتب واضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات يمكن وصفها بالتقشف وفرض رسوم وضرائب في محاولة لضغط الانفاق ورفع الايرادات، لكن وسط ارتفاع الاسعار هذا لا يصدر العراق سوى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وتوقف 60% من انتاجه بفعل اغلاق وخروج بعض الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية نتيجة الاستهدافات التي طالتهم بالطائرات المسيرة.ووفقا للسعر الحالي سيحصل العراق على 150 مليون دولار يوميا، او 4.5 مليار دولار شهريا، ووفقا لمستوى التصدير السابق لكان حصل العراق على اكثر من 400 مليون دولار يوميا، او اكثر من 12 مليار دولار شهريا، اي ان ايرادات شهرين كان سيحصل عليها العراق بشهر واحد.