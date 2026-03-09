رواتب شهر تخرج باسبوعين.. 10 دولارات تفصل النفط عن تحطيم الرقم القياسي والعراق يراقب بحسرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
06:50 AM
الى
07:55 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السعودية تعلن اعتراض صاروخين أطلقا باتجاه قاعدة جوية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558317-639086370211174299.jpg
رواتب شهر تخرج باسبوعين.. 10 دولارات تفصل النفط عن تحطيم الرقم القياسي والعراق يراقب بحسرة
اقتصاد
2026-03-09 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,200 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
يراقب
العراق
بحسرة "شديدة" اسعار النفط وهي تحلق سريعا الى مستويات تقترب ان تكون تاريخية وغير مسبوقة، حيث بلغت اسعار نفط
برنت
117 دولارا للبرميل، ما يجعل الاسعار على بعد 10 دولارات فقط لتسجل اعلى سعر تاريخية كاسرة بذلك السعر والرقم القياسي البالغ 127 دولارا للبرميل المسجل عام 2008.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة تخفيض بعض الدول المنتجة للنفط لانتاجها، وسط مخاوف من سيطرة الارباكات على سوق الامدادات نتيجة ازمة الحرب ومضيق هرمز، كما أدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
24.96 دولار أو 27 بالمئة لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 25.72 دولار أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 دولار، بحسب رويترز، ان سعر
خام برنت
ارتفع بنسبة 27 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمئة الأسبوع الماضي.
ويراقب
العراق
هذه الاسعار بحسرة كبيرة فبينما كان يعيش قبل الحرب ازمة اقتصادية حادة وصعوبات في توفير الرواتب واضطرار الحكومة لاتخاذ قرارات يمكن وصفها بالتقشف وفرض رسوم وضرائب في محاولة لضغط الانفاق ورفع الايرادات، لكن وسط ارتفاع الاسعار هذا لا يصدر العراق سوى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وتوقف 60% من انتاجه بفعل اغلاق
مضيق هرمز
وخروج بعض الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية نتيجة الاستهدافات التي طالتهم بالطائرات المسيرة.
ووفقا للسعر الحالي سيحصل العراق على 150 مليون دولار يوميا، او 4.5 مليار دولار شهريا، ووفقا لمستوى التصدير السابق لكان حصل العراق على اكثر من 400 مليون دولار يوميا، او اكثر من 12 مليار دولار شهريا، اي ان ايرادات شهرين كان سيحصل عليها العراق بشهر واحد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
10 آلاف دينار تفصل سعر مثقال الذهب عن المليون
05:46 | 2026-01-20
عراقي بعمر 18 يحقق رقما قياسيا عالميا بوصوله إلى مليار مشاهدة خلال أقل من 60 يوما
05:56 | 2026-03-04
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
04:45 | 2026-02-21
قصف فنزويلا.. الطائرات الامريكية تقصف "الاعتقاد الشائع" والعراق يراقب "ترامب الحرب" لا رجل الاقتصاد
04:10 | 2026-01-03
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مضيق هرمز
السومرية
العراق
تكساس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحسم الجدل حول طبيعة دوام المدارس
محليات
44.81%
12:11 | 2026-03-07
التربية تحسم الجدل حول طبيعة دوام المدارس
12:11 | 2026-03-07
طبيعة تفجير الكرادة
أمن
30.9%
09:09 | 2026-03-08
طبيعة تفجير الكرادة
09:09 | 2026-03-08
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
أمن
14.4%
10:38 | 2026-03-08
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
10:38 | 2026-03-08
البورصة تتنفس.. انخفاض ملموس لأسعار صرف الدولار في بغداد
اقتصاد
9.89%
05:24 | 2026-03-08
البورصة تتنفس.. انخفاض ملموس لأسعار صرف الدولار في بغداد
05:24 | 2026-03-08
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-08
حديث رمضان
دور الإمام علي (ع) في الحياة العامة - حديث رمضان - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
حديث رمضان
دور الإمام علي (ع) في الحياة العامة - حديث رمضان - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-08
حديث رمضان
دور الإمام علي (ع) في الحياة العامة - حديث رمضان - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
حديث رمضان
دور الإمام علي (ع) في الحياة العامة - حديث رمضان - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
سوشيل رمضان
تشغيل تجريبي لمنظومة الإشارات الذكية في بغداد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
تصريح "مشكوك فيه".. ما حقيقة عدم دخول ناقلة او سفينة لموانئ العراق منذ اغلاق مضيق هرمز؟
05:12 | 2026-03-09
استقرار أسعار الصرف في بورصات بغداد عند الـ 155 ألفاً
05:06 | 2026-03-09
العراق يملك 20 الف صهريج تكفي لـ4 ملايين برميل يوما.. خبراء يستعرضون 3 بدائل "طارئة" لمضيق هرمز
04:27 | 2026-03-09
شهر ويبدأ التسويق.. العراق يدخل موسم الحنطة بـ3.5 مليون طن مخزون ويتوقع حصاد 4.5 مليون طن اخرى
03:58 | 2026-03-09
العقود الآجلة للخام الأمريكي تتجاوز 100 دولار للبرميل
18:11 | 2026-03-08
رويترز: إنتاج النفط في العراق يتراجع 70 بالمئة
14:45 | 2026-03-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.