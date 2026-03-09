قفزة النفط بسبب حرب إيران تربك الأسواق العالمية وتهز العملات المشفرة

بنحو 29% ليصل إلى 119.50 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية منذ عام 2020، ما تسبب بموجة بيع في الأسهم والسندات والعملات.في المقابل، تحركت بيتكوين بشكل متقلب، إذ تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 68 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى نحو 65,633 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها خلال أسبوع، مع تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية.كما تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد، حيث هبط مؤشر كوسبي في بنسبة وصلت إلى 8.8%، بينما ارتفع الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.