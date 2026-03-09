العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة

وقالت الشركة في بيان تابعته ، إن " رفع سعر البيع الرسمي لخام ‌المتوسط إلى لشهر نيسان ليصبح بعلاوة 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، من سعر البيع الرسمي لشهر مارس آذار الذي كان بخصم 1.70 دولار للبرميل".وجرى ⁠تسعير خام البصرة الثقيل إلى آسيا لنفس الشهر بانخفاض 1.80 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي".وتم تسعير خام البصرة المتوسط لأمريكا الشمالية والجنوبية بزيادة 0.20 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، في حين جرى تسعيره لأوروبا بخصم 0.55 دولار للبرميل عن المؤرخ، وتم ‌تسعيره ⁠للشرق الأقصى بزيادة 0.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي.وجرى تسعير خام البصرة الثقيل للأمريكتين بخصم 3.60 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس، فيما جرى تسعيره لأوروبا ⁠بخصم 2.90 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ. وتم تسعيره للشرق الأقصى بخصم 1.80 دولار للبرميل عن أسعار ⁠عمان/دبي.وفيما يتعلق بخام ، فقد جرى تسعيره للأمريكتين بزيادة 0.15 دولار للبرميل عن مؤشر ⁠أرجوس، في حين جرى تسعيره لأوروبا بخصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ.